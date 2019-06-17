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17.06.2019, 19:21

Макрон: Франция готова провести встречу в нормандском формате

Макрон: Франция готова провести встречу в нормандском формате - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

По словам президента Франции, конфликт в Донбассе – это конфликт, который "раздирает Европу"

Франция готова провести встречу в нормандском формате, когда наступит время и подтвердятся намерения. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Когда настанет момент, Франция готова провести заседание в нормандском формате для того, чтобы поддержать обязательства, но к этому времени нужно иметь определенные шаги, чтобы подтвердились намерения", - сказал Макрон.

По словам Макрона, конфликт в Донбассе – это конфликт, который "раздирает Европу". 

"Президент Зеленский сказал, что это приоритет мандата восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые (переговоры – ред.) уже начались", - сказал он.

"Я готов поддержать вас в этом, а также в диалоге с Россией", - добавил Макрон.

Сегодня в Елисейском дворце прошла встреча президентов Украины и Франции.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, эмманюэль макрон, нормандский формат
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