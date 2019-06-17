Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции: фото

Брижит Макрон и Елена Зеленская (фото - АП)

Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце в рамках официального визита в Париж. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

"Первые леди Украины и Франции дружески общались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и хартии, которая описывает задания и инициативы, которые курирует первая леди", - рассказали в АП.

Также сообщается, что жена президента Макрона поделилась опытом организации разных проектов, которые проходят под патронатом первой леди. Основное внимание – на образовании и здравоохранении. Зеленская, в свою очередь, рассказала о задумках будущих проектов, а также пригласила Брижит Макрон посетить Украину.

Как ранее сегодня сообщалось, в Елисейском дворце в Париже проходит встреча президента Владимира Зеленского и главы Франции Эмманюэля Макрона.