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17.06.2019, 18:11

Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции: фото

Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции: фото - Фото
Брижит Макрон и Елена Зеленская (фото - АП)

Брижит Макрон поделилась опытом, а жена Зеленского пригласила первую леди Франции посетить Украину

Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце в рамках официального визита в Париж. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

"Первые леди Украины и Франции дружески общались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и хартии, которая описывает задания и инициативы, которые курирует первая леди", - рассказали в АП.

Также сообщается, что жена президента Макрона поделилась опытом организации разных проектов, которые проходят под патронатом первой леди. Основное внимание – на образовании и здравоохранении. Зеленская, в свою очередь, рассказала о задумках будущих проектов, а также пригласила Брижит Макрон посетить Украину.

Как ранее сегодня сообщалось, в Елисейском дворце в Париже проходит встреча президента Владимира Зеленского и главы Франции Эмманюэля Макрона

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Теги: Брижит Макрон, Елена Зеленская
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