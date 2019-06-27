ВСУ подтвердили отвод сил боевиков в Станице Луганской

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Штаб операции объединенных сил подтвердил отвод сил боевиков в районе Станицы Луганской.

"В соответствии с мирным планом и реализацией решения трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошел от пешеходного моста", - говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Сейчас ВСУ проводит проверку дороги и разминирование. На сегодня других мер по разведению сил не запланировано.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил от окраин Станицы Луганской.

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