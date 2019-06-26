В Станице Луганской началось разведение войск ВСУ - штаб

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Сегодня в 12:00 украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. За отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский", - отметили в пресс-центре.

По его словам, это - первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской. По сигналу сигнальных ракет со стороны ВСУ и стороны боевиков украинские военные покинули позиции, которые определила ОБСЕ.

В штабе уточнили, что пока неизвестно отвели ли свои войска боевики, это мониторят наблюдатели ОБСЕ.

"На днях ожидается приезд представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - уточнили в штабе.

25 мая команда Зеленского опубликовала видео рабочей поездки президента в Луганскую область, где он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.