Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский, ознакомившись с бытовыми условиями военных на передовой, отметил необходимость улучшения обеспечения

В Facebook Команда Зеленского опубликовали видео рабочей поездки президента в Луганскую область, где он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Отмечается, что Зеленский, ознакомившись с бытовыми условиями военных на передовой, отметил необходимость улучшения обеспечения.

Также президент побывал на посту наблюдения, за 400 метров от которого находится позиция боевиков.

Кроме того Зеленский заслушал доклад командующего операции объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС.

Напомним, Сырского командующим ООС в Донбассе вместо Сергея Наева назначил в последние дни своей каденции пятый президент Петр Порошенко.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, оос, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Брат экс-главы КСУ Шевчука тайно строит дачу в Пуще-Водице: СМИ
Брат экс-главы КСУ Шевчука тайно строит дачу в Пуще-Водице: СМИ
Команда Зеленского показала видео поездки президента в Донбасс
Команда Зеленского показала видео поездки президента в Донбасс
Танкисты ВСУ отработали фланговую стрельбу в движении: видео
Танкисты ВСУ отработали фланговую стрельбу в движении: видео
ТЭК АМКУ открыл дело по формуле Роттердам+
Официально. Dragon Capital продает компанию Чумак
Продовольствие Официально. Dragon Capital продает компанию Чумак
Альфа Смарт Агро и Укравит подписали мировое соглашение
Продовольствие Альфа Смарт Агро и Укравит подписали мировое соглашение
Популярное
фото/видео
Брат экс-главы КСУ Шевчука тайно строит дачу в Пуще-Водице: СМИ
Брат экс-главы КСУ Шевчука тайно строит дачу в Пуще-Водице: СМИ
Команда Зеленского показала видео поездки президента в Донбасс
Команда Зеленского показала видео поездки президента в Донбасс 14:26
В Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фото
В Киеве представили проект "Полицейский офицер общины": фото 13:20
НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень
НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень 12:56
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 