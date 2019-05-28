Команда Зеленского показала видео поездки президента в Донбасс

В Facebook Команда Зеленского опубликовали видео рабочей поездки президента в Луганскую область, где он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Отмечается, что Зеленский, ознакомившись с бытовыми условиями военных на передовой, отметил необходимость улучшения обеспечения.

Также президент побывал на посту наблюдения, за 400 метров от которого находится позиция боевиков.

Кроме того Зеленский заслушал доклад командующего операции объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС.

Напомним, Сырского командующим ООС в Донбассе вместо Сергея Наева назначил в последние дни своей каденции пятый президент Петр Порошенко.