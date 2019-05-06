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06.05.2019, 16:35

Порошенко сменил командующего ООС и приказал освободить Донбасс

Порошенко сменил командующего ООС и приказал освободить Донбасс - Фото
Сергей Наев и Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

По словам действующего президента, Александр Сырский успешно прошел все командные должности

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Командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева назначен генерал-лейтенант Александр Сырский. Об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время визита в Донецкую область.

Он отметил, что личный состав под командованием Наева успешно выполнил поставленное президентом задание.

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"По предложению минстра обороны Степана Полторака и начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко было принято решение о ротации руководства ООС. Я принял решение поддержать... и назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, Сырский успешно прошел все командные должности - от командира взвода до замначальника Генштаба (он сейчас занимает эту должность), принимал активное участие в АТО, в сложных условиях 2014-15 года был начштаба, потом возглавлял АТО. "Я твердо уверен, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", - сказал президент.

"Я приказываю вам умело применить весь ваш опыт во имя украинского государства и украинского народа и в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановление суверенитета над оккупированными территориями", - заявил Порошенко.

Сегодня, 6 мая, Порошенко в последний раз побывал в зоне проведения операции объединенных сил (бывшая зона АТО) на востоке Украины как президент, и передал из Донбасса пожелание своему преемнику Владимиру Зеленскому насчет ВСУ.

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Теги: Сергей Наев, оос, Петр Порошенко, александр сырский
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