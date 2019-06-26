ВСУ опубликовали видео отхода со Станицы Луганской

В соответствии с решением о разведении сил возле Станицы Луганской, отдельные подразделения операции объединенных сил изменили позиции. Видео опубликовал штаб ООС.

Наблюдение за передвижением ведет СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщалось, ВСУ отошли около 12:00. Это - первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской. Пока неизвестно отвели ли свои войска боевики, это мониторят наблюдатели ОБСЕ.

25 мая команда Зеленского опубликовала видео рабочей поездки президента в Луганскую область, где он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Видео: штаб ООС