ВСУ опубликовали видео отхода со Станицы Луганской

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Украинские войска отошли с одной из позиций недалеко от пункта пропуска

В соответствии с решением о разведении сил возле Станицы Луганской, отдельные подразделения операции объединенных сил изменили позиции. Видео опубликовал штаб ООС.

Наблюдение за передвижением ведет СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщалось, ВСУ отошли около 12:00. Это - первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской. Пока неизвестно отвели ли свои войска боевики, это мониторят наблюдатели ОБСЕ.

25 мая команда Зеленского опубликовала видео рабочей поездки президента в Луганскую область, где он осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Видео: штаб ООС

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Теги: оос, ВСУ, война, Донбасс, станица луганская
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