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27.06.2019, 08:05

Оккупанты бьют артиллерией: у ВСУ - семь раненых и с травмами

Оккупанты бьют артиллерией: у ВСУ - семь раненых и с травмами - Фото
Иллюстративное фото: военные и техника 93-й ОМБр

На фронте уже некоторое время - десятки обстрелов ежедневно, а не единичные инциденты, как немногим ранее

На фоне процесса отвода войск и вооружений от линии разграничения в Станице Луганской российские оккупанты и коллаборанты снова обстреливают украинские позиции из артиллерии калибра 152 мм. Об обстрелах со стороны ОРДЛО пишет штаб операции объединенных сил.

Только за прошлые сутки у ООС - санитарные потери в количестве семи бойцов: четверо ранены, трое - с боевыми травмами.

За 26 июня боевики 39 раз обстреляли позиции украинских войск, каждый третий инцидент - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения: артиллерии 122 мм (в Павлополе) и минометов.

27 июня с полуночи - уже 10 обстрелов со стороны противника: у Опытного - из орудия БМП, на окраине Старогнатовки - ствольной артиллерией калибра 152 мм.

В основном сегодняшние нарушения режима тишины зафиксированы на севере зоны ООС (восемь инцидентов):

- недалеко от поселка Хутор Вольный (минометка 82 мм);
- вблизи Золотого-4 (гранатометы);
- трижды на окраине Новгородского (минометы 120 мм, СПГ и прочее);
- в районе Луганского (пехотное);
- на окраине Орехово (БМП, СПГ и другое);
- вблизи Новолуганского (минометы 120 мм и БМП).

Штаб ООС пишет, что за вчера двух боевиков ликвидировали.

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Теги: война в донбассе, артиллерия, потери
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