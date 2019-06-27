Сайдик: Разведение сил в Станице поспособствует миру в Донбассе

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствовал процесс разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. Об этом сообщает Укринформ.

"Я искренне приветствую начатый процесс разведения сил и средств в Станице Луганской. Выражаю свою признательность сторонам за принятие необходимых для этого важного события решений и настоятельно призываю приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился успешно", - отметил Сайдик.

Сайдик надеется, что успешная реализация данной операции в Станице Луганской послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта на востоке Украины, "для подтверждения приверженности надежному, устойчивому и бессрочному перемирию".

26 июня 2019 года украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонные возможности подразделений ВСУ на указанном участке.

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