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27.06.2019, 07:52

Сайдик: Разведение сил в Станице поспособствует миру в Донбассе

Сайдик: Разведение сил в Станице поспособствует миру в Донбассе - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине считает, что отвод сил "послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта"

Спецпредставитель действующего главы  ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствовал процесс разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. Об этом сообщает Укринформ.

"Я искренне приветствую начатый процесс разведения сил и средств в Станице Луганской. Выражаю свою признательность сторонам за принятие необходимых для этого важного события решений и настоятельно призываю приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился успешно", -  отметил Сайдик.

Сайдик надеется, что успешная реализация данной операции в Станице Луганской послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта на востоке Украины, "для подтверждения приверженности надежному, устойчивому и бессрочному перемирию".

26 июня 2019 года украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонные возможности  подразделений ВСУ на указанном участке.

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Теги: ВСУ, война, обсе, станица луганская, мир, мартин сайдик, разведение сил
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