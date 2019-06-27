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27.06.2019, 06:12

Волкер отреагировал на отвод ВСУ в Станице Луганской

Волкер отреагировал на отвод ВСУ в Станице Луганской - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины прокомментировал отвод украинских подразделений в Станице Луганской

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "хорошим шагом Украины" отвод сил украинских военных под наблюдением ОБСЕ на линии разграничения в Станице Луганской. Об этом он сообщил в Twitter.

"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат.

26 июня 2019 года украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонные возможности  подразделений ВСУ на указанном участке.

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Теги: Курт Волкер, война, Донбасс, станица луганская, отвод ВСУ
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