Волкер отреагировал на отвод ВСУ в Станице Луганской

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "хорошим шагом Украины" отвод сил украинских военных под наблюдением ОБСЕ на линии разграничения в Станице Луганской. Об этом он сообщил в Twitter.

"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат.

26 июня 2019 года украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска Станица Луганская. В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонные возможности подразделений ВСУ на указанном участке.