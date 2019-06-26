Военные показали, как посекли осколками Зоопарк оккупантов: видео

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Точного попадания не было, но для повреждения техники хватило и этого

В сети появилось видео, как 23 июня военнослужащими операции объединенных сил был поврежден российский радиолокационный комплекс Зоопарк-1. Об этом сообщила пресс-служба полка Азов.

При помощи такой техники гибридная армия РФ ведет разведку огневых средств ООС и корректирует огонь артиллерии.

"При попытке ударить по позициям полка артиллерией 122 и 152 мм разведка определила, что противник использует комплекс артразведки и корректировки. Это современный контрбатарейный радар, который производится в РФ и поставляется исключительно с территории этого государства", - пишут военные.

В небо подняли БПЛА, который засек Зоопарк на окраине ныне оккупированной Горловки: "Зоопарк-1 в боевом положении (с развернутой антенной во время корректировки) за все время АТО/ООС был зафиксирован впервые".

Последовал удар сил ООС, который, хоть и был неточным (не было прямого попадания), тем не менее повредит технику оккупантов осколками.

Сегодня ВСУ отвели войска от Станицы в рамках минского процесса разведения войск и вооружений. Отошли ли боевики - неизвестно. ОБСЕ наблюдает.

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Теги: агрессия России, война в донбассе, Светлодарская дуга, зоопарк, Азов, рлс
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