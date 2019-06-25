Зоопарк боевиков в Донбассе повредили

Скриншот из видеозаписи

Вчера, 24 июня, украинские военные повредили российский радиолокационный комплекс Зоопарк, при помощи которого гибридная армия РФ вела разведку огневых средств операции объединенных сил и корректировала свой огонь. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Кроме того, украинская армия уничтожила беспилотник противника.

За вчерашние сутки на востоке наблюдалась эскалация: оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них 15 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также ствольной артиллерии 152 мм. Из таких артсистем боевики били по позициям ВСУ около Водяного и Новолуганского.

Позиции военных около/в Авдеевке, Марьинке, Широкино, Пивденном, Новгородском и Новолуганском также забрасывали минами калибра 120 мм. В результате двое бойцов ООС получили ранения, еще двое - боевые травмы.

За тот же период времени ранены трое боевиков.

С 00:00 текущих суток враг один раз обстрелял позиции ООС в Лебединском.

Читайте также: РЛС перемоги: какие возможности дает комплекс Зоопарк-3