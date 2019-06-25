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25.06.2019, 09:18

Зоопарк боевиков в Донбассе повредили

Зоопарк боевиков в Донбассе повредили - Фото
Скриншот из видеозаписи

Какого поколения и модификации была РЛС противника, не уточняется. Оккупационные силы РФ дважды за сутки применили артиллерию калибра 152 мм.

Вчера, 24 июня, украинские военные повредили российский радиолокационный комплекс Зоопарк, при помощи которого гибридная армия РФ вела разведку огневых средств операции объединенных сил и корректировала свой огонь. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Кроме того, украинская армия уничтожила беспилотник противника.

За вчерашние сутки на востоке наблюдалась эскалация: оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них 15 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также ствольной артиллерии 152 мм. Из таких артсистем боевики били по позициям ВСУ около Водяного и Новолуганского.

Позиции военных около/в Авдеевке, Марьинке, Широкино, Пивденном, Новгородском и Новолуганском также забрасывали минами калибра 120 мм. В результате двое бойцов ООС получили ранения, еще двое - боевые травмы.

За тот же период времени ранены трое боевиков.

С 00:00 текущих суток враг один раз обстрелял позиции ООС в Лебединском.

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Теги: война в донбассе, БПЛА, потери, зоопарк
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