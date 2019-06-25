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25.06.2019, 13:38

В Донбассе задержали боевика: что он рассказал об оружии РФ

В Донбассе задержали боевика: что он рассказал об оружии РФ - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)

Задержанный начал сотрудничать со следствием

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Донецкой области боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к террористам, а до мая 2019 года находился в одном из артиллерийских подразделений боевиков.

Задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Боевик сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов боевиками жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного минского договоренностями вооружение для освещения в российских СМИ как будто провокаций со стороны ВСУ", - отметили в пресс-центре.

Он также рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи Аурига (новейшая разработка ВПК РФ, принятая на вооружение РФ в 2014 году).

По словам задержанного, ФСБ активизировала работу для недопущения возможного перехода боевиков на украинскую сторону.

Фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.

24 июня 2019 года пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе операции объединенных сил, за нарушение государственной границы Украины задержали россиянина, который ехал к боевикам в ОРЛО.

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Теги: оружие РФ, война, Донбасс, боевик, Донецк, задержали
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