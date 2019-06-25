Пограничники задержали россиянина, который ехал к боевикам: видео

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Россиянин сказал, что едет в Донбасс "воевать за Россию против США"

Вчера пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе операции объединенных сил, за нарушение государственной границы Украины задержали гражданина страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина незаконно пересек границу с РФ в Украину и имел при себе военный билет в районе Марковки.

"Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем Воронежа. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами", - отметили в пресс-службе.

По словам россиянина стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию террористической организации ЛНР. Таким образом, он решил поддержать боевиков и, как он сказал, "воевать за Россию против США".

Пограничники привлекли россиянина к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

24 апреля около 12:00 в районе ответственности отдельной механизированной бригады, выполняющей задачи в составе оперативно-тактической группировки Восток, военнослужащие объединенных сил задержали боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации.

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Теги: боевики, война, Донбасс, пограничники, россиянин
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