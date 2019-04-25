В Донбассе военные задержали боевика-диверсанта: фото

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Вчера, 24 апреля, около 12:00, в районе ответственности отдельной механизированной бригады, выполняющей задачи в составе оперативно-тактической группировки Восток, военнослужащие объединенных сил задержали боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Житель Донецка Сергей Д., 1977 года рождения, с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", - отметили в штабе.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Во время допроса боевика установлено, что задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах.

"Боевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, системы их защиты и охраны", - уточнили в штабе.

19 апреля на блокпосту Петропавловка Станично-Луганского района в ходе проверки документов пассажиров автобуса полиция задержала 46-летнего боевика.