В Донбассе задержали боевика-разведчика: видео

Вчера, 19 апреля, на блокпосту Петропавловка Станично-Луганского района в ходе проверки документов пассажиров автобуса полиция задержала 46-летнего боевика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

"Было установлено, что мужчина с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе "Ополчение", которое находилось под руководством Конкина и дислоцировалось в Ровеньках Луганской области", - отметили в пресс-службе.

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В разведгруппе было 16 человек, они должны были заниматься сопровождением контрабандного груза.

Задержанного передали в управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.

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