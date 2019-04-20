В Донбассе задержали боевика-разведчика: видео

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Задержанного передали в управление СБУ в Луганской области

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Вчера, 19 апреля, на блокпосту Петропавловка Станично-Луганского района в ходе проверки документов пассажиров автобуса полиция задержала 46-летнего боевика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

"Было установлено, что мужчина с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе "Ополчение", которое находилось под руководством Конкина и дислоцировалось в Ровеньках Луганской области", - отметили в пресс-службе.

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В разведгруппе было 16 человек, они должны были заниматься сопровождением контрабандного груза.

Задержанного передали в управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки.

С начала 2019 года пограничники задержали 59 украинцев, которые были завербованы спецслужбами РФ

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Теги: война, Донбасс, боевик
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