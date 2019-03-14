Пограничники задержали 59 украинцев, завербованных в России

Олег Слободян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С начала 2019 года пограничники задержали 59 украинцев, которые были завербованы спецслужбами РФ. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В 2019 году выявлено 59 таких лиц. В органы предварительного расследования направлено 39 сообщений об обнаружении уголовного нарушения по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса - это создание непредусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований", - сказал Слободян.

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По его словам, в последнее время участились случаи направления на подконтрольную территорию Украины с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины.

14 марта ночью при попытке пересечения линии разграничения с временно оккупированным Крымом в направлении с территории полуострова пограничники совместно с полицией задержали боевика.