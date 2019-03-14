"Устал воевать": полиция и пограничники задержали боевика - фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня ночью при попытке пересечения линии разграничения с временно оккупированным Крымом в направлении с территории полуострова пограничники совместно с полицией задержали боевика. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, задержанным оказался житель Херсонской области 1992 года рождения.

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"Рассказ российского наемника: в 2014 году был на заработках в Воронеже, где был завербован наемником за $1000 в ЛНР батальон Заря, которым управлял Плотницкий (бывший главарь боевиков, - ред.), участвовал в военных действиях против ВС Украины под Счастьем, был ранен, лечение проходил в Пензе, имеет так называемую награду союза добровольцев Донбасса, нагрудный знак крест добровольца", - отметил Аброськин.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Боевик, отвечая на вопрос, почему решил вернуться, сказал: "Устал воевать, устал на чужбине РФ".

27 февраля 2019 года пограничники задержали в Торецке боевика незаконного вооруженного формирования Восток, который на протяжении почти двух месяцев охранял обломки и вещественные доказательства на месте крушения малазийского Boeing рейса MH17.