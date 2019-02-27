В Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки MH17: видео

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Отсидев в тюрьме, мужчина пошел работать на боевиков. Когда обострились бои, скрывался сначала в Енакиево, а потом уехал в Торецк

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Пограничники из состава операции объединенных сил задержали в Торецке (Донецкая область) боевика незаконного вооруженного формирования Восток, который на протяжении почти двух месяцев охранял обломки и вещественные доказательстве на месте крушения малазийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

41-летний гражданин Украины в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование, добровольно пошел на службу к боевикам. Как сообщает ГПСУ, он выполнял задания на блокпостах Шахтерского района Донецкой области, где "по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими, что однажды даже привело к расстрелу местной жительницы".

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Задержанный подтвердил, что ракету, которой сбили Boeing, выпустили из района оккупированного на то время российскими наемниками населенного пункта Грабовое Шахтерского района.

Пограничники идентифицировали мужчину при помощи социальных сетей: мужчина выкладывал фото на фоне обломков.

 

Фото: ГПСУ

В ноябре 2014-го из-за активизации боевых действий сначала скрывался в оккупированном Енакиево, а потом переехал в Торецк.

Ранее сегодня сообщалось, что на одном из участков операции объединенных сил украинские военные уничтожили ДРГ боевиков.

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Теги: оос, боевики, война, Донбасс, гпсу, MH17
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