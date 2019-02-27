"Все произошло быстро и жестко": ВСУ уничтожили ДРГ боевиков

Иллюстративное фото: пресс-служба 53-й ОМБр

На одном из участков операции объединенных сил украинские военные уничтожили ДРГ боевиков. Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, уточнив, что это было несколько дней назад.

"Группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация о группе была. По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия", - отметил Мысягин.

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По его словам, несколько дней назад группу террористов обнаружили. "В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ. Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно, из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", - подчеркнул Мысягин.

Он добавил, что в результате проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа террористов была уничтожена практически полностью.

"Шесть человек 200-х, четыре человека 300-х. Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас - ни одной потери", - сказал волонтер, уточнив, что не имеет права рассказывать, где она именно была проведена операция, какие подразделения ВСУ участвовали.

10 января 2019 года Мысягин выложил в интернет видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе.