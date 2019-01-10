"Птичка точно в окоп": как ВСУ сбросили бомбу на боевиков - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

По словам волонтера Юрия Мысягина, видео записано осенью 2018 года и впервые опубликовано

Реклама
Реклама

В сети появилось видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе. Ролик у себя в Facebook выложил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, видео было записано осенью 2018 года и опубликовано впервые только сейчас.

Реклама

"Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага с воздуха. Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие минские договоренности", - отметил волонтер.

Он добавил, что в этот раз качество видео немного подвело.

"Но главное ведь не это, а точная работа. А вот с этим как раз нет проблем. Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении", - добавил Мысягин.

В конце мая 2018 года военные уничтожили минометную батарею боевиков, а в июле неизвестный дрон взорвал блиндаж оккупантов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, ВСУ, война в донбассе, видео, юрий мысягин, волонтер, атака с воздуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Птичка точно в окоп": как ВСУ сбросили бомбу на боевиков - видео
"Птичка точно в окоп": как ВСУ сбросили бомбу на боевиков - видео
Уникальные кадры во время боев за Донецкий аэропорт: видео
Уникальные кадры во время боев за Донецкий аэропорт: видео
Без козла не обошлось: презентован талисман юношеской Олимпиады
Без козла не обошлось: презентован талисман юношеской Олимпиады
Транспорт Укрзалізниця получила полноценного руководителя
В Нафтогазе назвали условие отзыва нового иска к Газпрому
ТЭК В Нафтогазе назвали условие отзыва нового иска к Газпрому
Глобальный прогноз Всемирного Банка: что ждет Украину и мир
Экономика Глобальный прогноз Всемирного Банка: что ждет Украину и мир
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Птичка точно в окоп": как ВСУ сбросили бомбу на боевиков - видео
"Птичка точно в окоп": как ВСУ сбросили бомбу на боевиков - видео
Уникальные кадры во время боев за Донецкий аэропорт: видео
Уникальные кадры во время боев за Донецкий аэропорт: видео 13:10
Без козла не обошлось: презентован талисман юношеской Олимпиады
Без козла не обошлось: презентован талисман юношеской Олимпиады 10:34
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото 07:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 