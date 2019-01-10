"Птичка точно в окоп": как ВСУ сбросили бомбу на боевиков - видео

В сети появилось видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе. Ролик у себя в Facebook выложил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, видео было записано осенью 2018 года и опубликовано впервые только сейчас.

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"Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага с воздуха. Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие минские договоренности", - отметил волонтер.

Он добавил, что в этот раз качество видео немного подвело.

"Но главное ведь не это, а точная работа. А вот с этим как раз нет проблем. Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении", - добавил Мысягин.

В конце мая 2018 года военные уничтожили минометную батарею боевиков, а в июле неизвестный дрон взорвал блиндаж оккупантов.