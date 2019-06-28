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28.06.2019, 14:55

Четыре освобожденных из плена боевиков украинца прибыли в Минск

Четыре освобожденных из плена боевиков украинца прибыли в Минск - Фото
Виктор Медведчук (фото - скриншот видео)

Кум президента страны-оккупанта РФ Виктор Медведчук заявил, что четырех освобожденных из плена террористов украинцев доставили из Ростова в Минск

Четырех освобожденных из плена боевиков Донбасса украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск, откуда они отправятся в Киев. Об этом заявил глава политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук, пишет Украинская правда.

Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

По словам Медведчука, главари террористов передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину. 

Он добавил, что четырех украинцев "приняли решение освободить в одностороннем порядке" якобы боевики - о Москве не упомянул.

Вчера, 27 июня, главари террористических организаций Денис Пушилин и Леонид Пасечник встретились с Медведчуком и согласились передать ему четверых заложников. В СБУ сказали, что не имеют официальной информации об этих заложниках.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook их имена.

Президент Владимир Зеленский заявил вчера, что Украине не нужен посредник в переговорах с Россией.

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Теги: война, Донбасс, заложники, виктор медведчук, пленные, обмен пленными
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