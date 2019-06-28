Четыре освобожденных из плена боевиков украинца прибыли в Минск

Четырех освобожденных из плена боевиков Донбасса украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск, откуда они отправятся в Киев. Об этом заявил глава политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук, пишет Украинская правда.
Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
По словам Медведчука, главари террористов передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.
Он добавил, что четырех украинцев "приняли решение освободить в одностороннем порядке" якобы боевики - о Москве не упомянул.
Вчера, 27 июня, главари террористических организаций Денис Пушилин и Леонид Пасечник встретились с Медведчуком и согласились передать ему четверых заложников. В СБУ сказали, что не имеют официальной информации об этих заложниках.
Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook их имена.
Президент Владимир Зеленский заявил вчера, что Украине не нужен посредник в переговорах с Россией.