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27.06.2019, 18:39

СБУ не знает, кого боевики хотят передать Медведчуку

СБУ не знает, кого боевики хотят передать Медведчуку - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Вместе с тем в ведомстве отметили, что считают позитивом возвращение украинцев, которых удерживали в заложниках террористы

В СБУ заявили, что не имеют официальной информации о заложниках, которых террористические организации ЛНР и ДНР якобы согласились передать Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, которые находились в плену боевиков, и считаем это позитивом", - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что односторонняя передача Украине 15 человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 года.

Сегодня главари террористических организаций ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник встретились с главой политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктором Медведчуком и согласились передать ему четверых заложников. 

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в Facebook имена заложников.

Президент Владимир Зеленский заявил сегодня, что Украине не нужен посредник в переговорах с Россией.

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Теги: сбу, днр, виктор медведчук, заложник
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