Зеленский о Медведчуке: Нам этот посредник не нужен

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине не нужен посредник в переговорах с Россией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о главе политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Викторе Медведчуке во время своего брифинга.

"Я ни разу в жизни не общался с Медведчуком. Когда у нас есть большая, независимая страна, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники", - заявил глава государства.

Ранее сегодня Медведчук встретился с главарями террористов ЛНР и ДНР. Они согласились передать Украине пленных, но только четверых.

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