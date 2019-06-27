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27.06.2019, 16:56

Зеленский о Медведчуке: Нам этот посредник не нужен

Зеленский о Медведчуке: Нам этот посредник не нужен - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент заявил, что никогда в жизни не общался с главой политсовета Оппозиционной партии - За життя

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине не нужен посредник в переговорах с Россией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о главе политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Викторе Медведчуке во время своего брифинга.

"Я ни разу в жизни не общался с Медведчуком. Когда у нас есть большая, независимая страна, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники", - заявил глава государства.

Ранее сегодня Медведчук встретился с главарями террористов ЛНР и ДНР. Они согласились передать Украине пленных, но только четверых. 

Читайте также: Путину не нужен Зеленский, пока есть Медведчук

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Теги: Владимир Зеленский, виктор медведчук, пленные
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