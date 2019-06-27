Террористы передадут Медведчуку четверых заложников - росСМИ

Виктор Медведчук на съезде Оппозиционной платформы - За жизнь (скриншот видео)

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились передать главе политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктору Медведчуку четверых заложников. Об этом сообщает кремлевское информагентство ТАСС.

Депутат, член партии Оппозиционная платформа — За життя Вадим Рабинович в Facebook опубликовал имена пленных, которых освободят.

Передать украинской стороне должны военнослужащих ВСУ Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и гражданина Украины Эдуарда Михеева.

Сегодня Медведчук встретился с главарями террористов ЛНР и ДНР.