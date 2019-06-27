Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.06.2019, 15:19

Террористы передадут Медведчуку четверых заложников - росСМИ

Террористы передадут Медведчуку четверых заложников - росСМИ - Фото
Виктор Медведчук на съезде Оппозиционной платформы - За жизнь (скриншот видео)

Сегодня, 27 июня, Виктор Медведчук встречался с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР и просил их передать заложников

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились передать главе политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктору Медведчуку четверых заложников. Об этом сообщает кремлевское информагентство ТАСС.

Депутат, член партии Оппозиционная платформа — За життя Вадим Рабинович в Facebook опубликовал имена пленных, которых освободят.

Передать украинской стороне должны военнослужащих ВСУ Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и гражданина Украины Эдуарда Михеева.

Сегодня Медведчук встретился с главарями террористов ЛНР и ДНР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: вадим рабинович, денис пушилин, леонид пасечник, украинские пленные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 