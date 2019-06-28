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СБУ проведет проверку освобожденных украинцев

Четверо украинских пленных, удерживаемых ранее в Донбассе, прибыли в Киев, сообщает Радио Свобода.

Сейчас они в больнице для обследования и общения с психологами.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что позже украинцы пройдут стандартную процедуру проверки.

Как ранее сегодня сообщалось, четырех освобожденных из плена боевиков Донбасса украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск, откуда они отправились в Киев.

Вчера, 27 июня, главари террористических организаций Денис Пушилин и Леонид Пасечник встретились с главой политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа/За життя Виктором Медведчуком и согласились передать ему четверых заложников. В СБУ сказали, что не имеют официальной информации об этих заложниках.

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Теги: война, Донбасс, пленные
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