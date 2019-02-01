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Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса - Фото

Хроника войны России против Украины: последние новости ДонбассаЗавершено

Хроника войны России против Украины: последние новости ДонбассаЗавершено
01.02.2019, 07:17
96
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

01.02.2019
07:14

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Один боевик уничтожен, двое получили ранения, сообщает штаб ООС.

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Теги: оос, боевики, ВСУ, война, Донбасс
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