Порошенко сказал, к чему может привести прямая встреча с Путиным

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В случае если пойти на прямую встречу с президентом России Владимиром Путиным, то можно потерять международную поддержку Украины. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко во время встречи с интеллигенцией во Львове

"Те риски, которые сегодня перед миром и перед Украиной, - они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе никто больше из той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет,...никто не приедет. Ты ее разрушишь и оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только стать на колени и признать капитуляцию. Этого мы точно не можем допустить ", - подчеркнул Порошенко.

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Порошенко добавил, что "мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство, потому что они его примут все 140 млн, поскольку у нас лучше".

"Мы никому не дадим потерять Украину, потому что украинское гражданство - это большая честь… Мы не проиграли, нет никаких оснований впадать в отчаяние, наши главные битвы впереди. Главное, что сейчас имеем, - сохранить единство", - подчеркнул Порошенко.

7 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным, пообещав не жертвовать целостностью Украины.

24 апреля 2019 года нынешний советник будущего главы государства по вопросам безопасности Иван Апаршин заявил, что возможные переговоры тет-а-тет Зеленского с Путиным на тему Донбасса и Крыма - "проигрышный вариант" для Украины.