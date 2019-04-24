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24.04.2019, 11:04

Советник Зеленского не советует ему говорить с Путиным тет-а-тет

Советник Зеленского не советует ему говорить с Путиным тет-а-тет - Фото
Иван Апаршин (скриншот из видеозаписи)

Иван Апаршин заявил, что категорически против дискуссий новоизбранного президента как с глазу на глаз с Путиным, так и со ставленниками РФ в Донбассе

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Возможные переговоры тет-а-тет избранного президента Владимира Зеленского с лидером страны-оккупанта России Владимиром Путиным на тему Донбасса и Крыма - "проигрышный вариант" для Украины. Такое мнение вчера в эфире канала ZIK озвучил нынешний советник будущего главы государства по вопросам безопасности Иван Апаршин.

"Один на один - это бесперспективно <...> Что значит "прямые переговоры"? Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате", - подчеркнул он.

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По словам Апаршина, он не верит, что Путин "будет нам потом что-то гарантировать".

"Я поверю только тогда, когда к этому формату будут привлечены мощные страны, с которыми он просто не сможет "играть" <...> Я бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один. Это проигрышный вариант", - пояснил советник Зеленского.

7 апреля Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным, пообещав не жертвовать целостностью Украины. Ранее, в декабре, он сказал следующее: "Надо говорить (Путину) все очень просто: "Что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?" Написали бы пункты, я бы взял эти пункты: мир-то нужен на наших условиях. Потом сказал бы: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись".

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Апаршин также считает, что "не дай Бог кто-то предложит новому президенту сесть за стол переговоров" с марионетками Кремля в Донбассе. "Никогда этого не поддержу", - заявил он.

Советник Зеленского отметил, что "готов к выполнению обязанностей министра обороны", если такую должность ему предложат.

"Не потому что я такой умный. Просто я прошел тот путь <...> и четко понимаю, как функционирует Минобороны", - сказал он.

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, владимир путин, переговоры, минобороны, иван апаршин
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