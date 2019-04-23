Волкер одобрил желание Зеленского вести переговоры с Путиным

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает позитивным моментом желание де-факто избранного президента Владимира Зеленского вести прямые переговоры с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным насчет прекращения оккупации части Украины. Об этом американский дипломат заявил в эфире Службы общественного вещания США (PBS).

"Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть (захваченные Россией, - ред.) земли. Он не собирается отступать на этом пути", - считает топ-дипломат США.

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Спецпредставитель Госдепа надеется, что приход Зеленского к власти может создать некие новые возможности для переговоров с Путиным.

"Будем надеяться, что это так. Потому что это новый президент; возможность для свежего старта с диалогом. Хотя тем, что на самом деле требует изменения, является позиция России по вторжению и оккупации территории", - подчеркнул Волкер.

"Необходимо для Украины и России иметь прямые обсуждения. Поэтому, думаю, его желание разговаривать с Путиным - это хорошее дело, а не плохое", - заключил представитель США.

7 апреля 2019 года Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным, пообещав не жертвовать целостностью Украины.

Ранее, в декабре, он сказал следующее: "Надо говорить (Путину) все очень просто: "Что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?" Написали бы пункты, я бы взял эти пункты: мир-то нужен на наших условиях. Потом сказал бы: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись".