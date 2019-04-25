Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада просит усилить санкции против России за выдачу паспортов в Донбассе и требует от главы РФ Владимира Путина отменить свой указ, передает корреспондент LIGA.net.

За постановление об обращении Верховной Рады к ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Европарламента, Межпарламентскому союзу стран ЕС, США и Канады, НАТО, диппредставительствам в Украине по поводу преступного решения руководства РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированной Россией территории Донбасса проголосовали 230 депутатов.

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"Верховная Рада требует от президента РФ Путина отменить указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, которые могут обратиться с заявлениями о получении гражданства РФ в упрощенном порядке", - сказано в обращении.

Международных партнеров украинский парламент призывает осудить деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина. А также усилить санкции против РФ в связи с очередным нарушением со стороны агрессора.

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

В ЕС российский указ назвали еще одним посягательством на суверенитет Украины.