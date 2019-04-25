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25.04.2019, 14:30

ЕС о паспортах РФ для Донбасса: РФ "качает" Украину после выборов

ЕС о паспортах РФ для Донбасса: РФ "качает" Украину после выборов - Фото
Фото: depositphotos.com

Евросоюз назввал указ Путина о выдаче выдаче паспортов РФ в Донбассе очередным посягательством на суверенитет Украины

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В Европейском союзе назвали указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов населению оккупированного Донбасса еще одним посягательством на суверенитет Украины.

"Принятие такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали прочную приверженность украинцев демократии и верховенству права, говорит о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - отмечает спикер ЕС.

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ЕС ожидает, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениями. Евросоюз отмечает, что все стороны должны полностью выполнять свои обязательства в рамках этих договоренностей.

"Европейский союз остается тверд в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - гласит заявление.

Германия и Франция обвинили Россию в нарушении минских соглашений. Страны осуждают указ российского президента, который призван упростить получение гражданства России для населения оккупированных районов восточной Украины. Министерство иностранных дел Германии в Twitter напоминает: "Эти регионы являются частью украинской территории. Российский указ противоречит духу и целям минских соглашений".

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

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Теги: война, Донбасс, ЕС, владимир путин, паспорт
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