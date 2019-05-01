Жители ОРДЛО могут лишиться гражданства Украины - замминистра

Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Жители временно оккупированных территорий Донбасса, которые обратятся к российским оккупантам с просьбой о получении гражданства РФ, могут лишиться гражданства Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Конституция Украины говорит, что у украинца должно быть только одно гражданство - гражданство Украины. Поэтому те люди, которые будут получать или уже получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. И я думаю, что так и надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - убежден Грымчак.

Реклама

По его мнению, цель выдачи российских паспортов жителям Донбасса – дестабилизация ситуации и легализация боевиков.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.