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01.05.2019, 16:47

Жители ОРДЛО могут лишиться гражданства Украины - замминистра

Жители ОРДЛО могут лишиться гражданства Украины - замминистра - Фото
Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отмечает, что обратившиеся за паспортом РФ могут потерять украинское гражданство

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса, которые обратятся к российским оккупантам с просьбой о получении гражданства РФ, могут лишиться гражданства Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Конституция Украины говорит, что у украинца должно быть только одно гражданство - гражданство Украины. Поэтому те люди, которые будут получать или уже получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. И я думаю, что так и надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - убежден Грымчак.

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По его мнению, цель выдачи российских паспортов жителям Донбасса – дестабилизация ситуации и легализация боевиков.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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Теги: Юрий Грымчак, Донбасс, паспорт, гражданство
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