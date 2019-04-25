Опрос: У 49% украинцев в оккупированном Донбассе жизнь стала хуже

Фото: LIGA.net

49% украинцев, опрошенных на пунктах пропуска в Донбассе, считают, что уровень их жизни в течение последних 12 месяцев ухудшился. Об этом говорится в опросе фонда Демократические инициативы.

16% респондентов отметили, что жизнь стала невыносимой, а 33% еще могут справляться с ухудшением жизненных условий.

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39% отметили, что условия жизни не изменились, 10% почувствовали положительные изменения. Остальные - не ответили.

"Опрошенные на КПВВ граждане чаще всего жалуются на угрозы военного характера (возобновления боевых действий, обстрелы) и ограничения возможностей быстрого и свободного передвижения между населенными пунктами (48% и 42% опрошенных соответственно)", - уточнили социологи.

Такое же количество считает, что эти два вопроса остаются нерешенными.

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"25% гражданам, опрошенных на КПВВ, трудно содержать свои семьи (детей, родственников пожилого возраста и инвалидов), 23% имеют сложности с получением медицинской помощи, 16% и 14% указывают на трудности с поиском работы и получением справедливой зарплаты", - уточнили социологи.

24% украинцев сказали, что сталкиваются с проблемами защиты своей собственности от преступников, а 17% испытывают проблемы из-за злоупотребления властью (угрозы, вымогательство взяток) должностными лицами с обеих сторон линии разграничения, 20% признали трудности в общении с родственниками.

Социологи подчеркнули, что 44% граждан, опрошенных на КПВВ, часто сталкиваются с проблемой получения пенсий и других социальных выплат, однако только 23% признали, что эта проблема остается для них неразрешимой.

Менее успешным, по словам опрошенных, является продвижение в решении проблем, связанных с оформлением различных документов (сталкивались с проблемой 49%, нерешенной она остались для 38%).

С 4 по 23 марта проводился опрос среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях (Гнутово, Новотроицкое, майорских, Станица Луганская).

35% украинцев, которые пересекают линию разграничения в Донбассе, считают, что после выборов президента Украины появится реальный шанс на мир.