Что ждут украинцы в оккупированном Донбассе после выборов - опрос

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35% украинцев, которые пересекают линию разграничения в Донбассе, считают, что после выборов президента Украины появится реальный шанс на мир. Об этом говорится в опросе фонда Демократические инициативы.

"В своих ожиданиях относительно президентских выборов граждане, опрошенные на КПВВ, разделились: 35% считали, что после выборов появится реальный шанс на мир, тогда как 33% вообще ничего не ждали, 12% опасались возобновления боевых действий, 7% надеялись на прекращения блокады, а 15% затруднились ответить на вопрос", - отметили социологи.

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При этом большинство опрошенных 62% считали, что жители временно оккупированных территорий имеют право голосовать на выборах президента Украины (противоположного мнения придерживались лишь 18%).

56% выразили личное желание принять участие в голосовании, в отличие от 36%, которые такого интереса не проявили, еще 8% - не ответили на этот вопрос.

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Отношение граждан, опрошенных на КПВВ, по возможным путям восстановления мира практически не отличается от мнения респондентов, которые были опрошены на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

48% готовы на мир любой ценой (46% на подконтрольном Донбассе), но 40% считают, что любые компромиссы являются приемлемыми (на подконтрольном Донбассе 34%), силовой вариант поддерживает абсолютное меньшинство - 6% опрошенных на КПВВ (10 % в подконтрольном Донбассе). 6% респондентов не определились.

"Относительное большинство (42% опрошенных на КПВВ и 48% опрошенных в регионе) поддерживает восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, контролируемых Украиной, как главное решение, что приблизит мир", - уточнили социологи.

Только 23% (по 24% в целом в регионе) считают, что предоставление террористическим организациям ДНР и ЛНР особого статуса в пределах Украины ускорит мирное разрешение войны в Донбассе, тогда как 16% (18% в целом на подконтрольном Донбассе) ожидают усиления международных санкций, давление международных структур на Россию.

"Конечно, тех кого опрашивали на контрольно-пропускных пунктах, они не могут полностью представлять жителей оккупированных территорий потому, что эти люди все-таки поддерживают постоянный контроль с Украиной (территориями, подконтрольными Украине, – ред.), они ездят за пенсиями или общаются с украинцами", - отметила директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина

С 4 по 23 марта проводился опрос среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях (Гнутово, Новотроицкое, майорских, Станица Луганская).

По данным ЦИК, обработано 100% электронных протоколов. С 73,2% победил Зеленский, Порошенко набрал 24,4% голосов.

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