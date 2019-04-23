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23.04.2019, 17:43

Подсчитано 100% бюллетеней. На выборах победил Владимир Зеленский

Подсчитано 100% бюллетеней. На выборах победил Владимир Зеленский - Фото
Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

Зеленский набрал 73,2% голосов

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Обработано 100% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. С 73,2% победил Владимир Зеленский, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,4% голосов.

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В выборах приняли участие 18 491 840 украинцев.

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2,3 % бюллетеней признаны недействительными.

21 апреля после объявления результатов национального экзитпола Зеленский пообещал, что не подведет украинцев. "Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо тем украинцам, которые сделали другой выбор... Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - сказал он.

Экзитпол показывал, что Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Ранее сегодня Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, согласно которым около 50% украинцев, которые смотрели президентские дебаты 19 апреля, считают, что победил на них Зеленский, 14% - что Порошенко.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, цик
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