Зеленский: Я не подведу

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после объявления результатов экзитпола, согласно которым он выиграл выборы, пообещал, что не подведет украинцев. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо тем украинцам, которые сделали другой выбор... Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - сказал Зеленский.

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"Я еще официально не президент. Но могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас. Все возможно", - добавил он.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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