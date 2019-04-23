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23.04.2019, 06:20

Половина украинцев считает, что Зеленский выиграл дебаты - КМИС

Половина украинцев считает, что Зеленский выиграл дебаты - КМИС - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко Фото: коллаж LIGA.net

Среди тех, кто на момент опроса не определился с кандидатом, 35% отдали победу Зеленскому, 4% - Порошенко, а 50% решили, что была ничья

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Около 50% украинцев, которые смотрели президентские дебаты 19 апреля, считают, что победил на них Владимир Зеленский, и лишь 14% - что Петр Порошенко. Это видно по результатам роллингового опроса 20 апреля сотрудниками Киевского международного института социологии 500 человек.

Еще 33% респондентов считают, что дебаты закончились вничью.

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"Конечно, избиратели Зеленского и Порошенко по-разному оценили результат дебатов", - уточили в КМИС.

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Всем задавали один вопрос: "У всех людей есть свои симпатии. А если оставить в стороне ваше отношение к кандидатам в президенты - Зеленскому и Порошенко, кто выиграл дебаты?"

Среди избирателей шоумена 76% считали, что их кандидат победил на дебатах, и только 1% - что Порошенко. 20% этого электората решили, что была ничья.

Среди избирателей действующего президента 52% отдали победу своему кандидату, 4% - Зеленскому, и 41% решили, что была ничья.

Среди тех, кто на момент опроса еще не определился с кандидатом, треть (35%) отдали победу на дебатах Зеленскому, 4% - Порошенко. 50% таких опрошенных решили, что была ничья.

"Недостатком является то, что эти исследования, осуществляемые по мобильным телефонам, репрезентативные для тех 93% населения, у которых есть мобильные телефоны. Отсюда и большая погрешность при прогнозировании результатов выборов. В телефонных опросах несколько выше процент состоятельных людей и тех, кто пользуется интернетом", - резюмировали социологи.

По состоянию на утро 23 апреля ЦИК обработал 99,87% протоколов второго тура выборов: Зеленский - 73,22%, Порошенко - 24,45%. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты, опрос, кмис, социология, выборы-2019
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