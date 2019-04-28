Ельченко о паспортах РФ: Совбез ООН и дальше будет ждать?

yelchenko1_epa

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал намерение президента РФ Владимира Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев "безумным действом по Оруэллу". Об этом он написал в Twitter.

Ельченко также упрекнул Совет безопасности ООН за отсутствие решительной реакции на это намерение Путина.

Реклама

"Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше будет возрождение СССР? А Совет безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", - написал постпред.

Вчера, 27 апреля, Путин заявил, что думает над упрощением процедуры получения российского гражданства для всех украинцев, а не только для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Он также не исключил встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, первой темой для возможного разговора должен стать Донбасс.