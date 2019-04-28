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28.04.2019, 11:40

Ельченко о паспортах РФ: Совбез ООН и дальше будет ждать?

Ельченко о паспортах РФ: Совбез ООН и дальше будет ждать? - Фото
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Постоянный представитель Украины при ООН раскритиковал Совбез за отсутствие реакции на намерение Путина раздать всем украинцам российские паспорта

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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал намерение президента РФ Владимира Путина упростить получение российского гражданства для всех украинцев "безумным действом по Оруэллу". Об этом он написал в Twitter.

Ельченко также упрекнул Совет безопасности ООН за отсутствие решительной реакции на это намерение Путина.

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"Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше будет возрождение СССР? А Совет безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", - написал постпред.

Вчера, 27 апреля, Путин заявил, что думает над упрощением процедуры получения российского гражданства для всех украинцев, а не только для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Он также не исключил встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, первой темой для возможного разговора должен стать Донбасс.

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Теги: война, Донбасс, владимир ельченко
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