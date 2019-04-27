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27.04.2019, 13:45

Путин заявил о намерении раздать паспорта России всем украинцам

Путин заявил о намерении раздать паспорта России всем украинцам - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Владимир Путин хочет упростить процедуру получения гражданства России для всех украинцев

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Президент страны-оккупанта России Владимир Путин заявил, что думает над упрощением процедуры получения российского гражданства для всех украинцев, а не только для жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Пекине, передает Радио Свобода.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - заявил он.

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По его словам, решение о раздаче паспортов в оккупированном Донбассе не было спонтанным, "оно не принималось с кондачка".

"Мы все посчитали (...) И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы считаем, может претендовать на наше гражданство", - добавил Путин.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

В штабе победителя президентских выборов-2019 Владимира Зеленского считают, что запуск процедуры раздачи паспортов РФ в оккупированном Донбассе - признание России в участии в войне.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе - подготовка к атаке на Украину: Турчинов

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Теги: паспорта РФ, Россия, Донбасс, владимир путин, гражданство
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