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27.04.2019, 07:34

У Зеленского о паспортах РФ в Донбассе: Это признание России

У Зеленского о паспортах РФ в Донбассе: Это признание России - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба Владимра Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков сказал, что метода, как в скором времени закончить войну, "нет ни у кого"

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В штабе победителя президентских выборов-2019 Владимира Зеленского считают, что запуск процедуры раздачи паспортов РФ в оккупированном Донбассе - признание России в участии в войне. Об этом заявил политтехнолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

"Фактически, это признание РФ. Если по Крыму они говорили, что оккупировали его, они эту аннексию называют возвратом на родину, то на сегодняшний момент процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", - заявил Разумков.

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Он отметил, что метода, как в скором времени закончить войну, "нет ни у кого".

"Но есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил. И мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", - заявил Разумков.

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Теги: Владимир Зеленский, паспорта РФ, война, Донбасс, Дмитрий Разумков
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