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26.04.2019, 19:20

Паспортами в Донбассе Россия испытывает Зеленского – МИД Литвы

Паспортами в Донбассе Россия испытывает Зеленского – МИД Литвы - Фото
Линас Линкявичюс (фото - пресс-служба МИД Литвы)

Запад должен рассмотреть введение новых санкций за "вопиющее нарушение международного права" Россией

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Решение России упростить выдачу своих паспортов гражданам Украины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей призвано испытать избранного президента Владимира Зеленского и Запад не должен признавать эти документы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Reuters.

Он также считает, что Запад должен рассмотреть вопрос о введении новых санкций против Москвы, подчеркнув, что раздача паспортов – это "вопиющее нарушение международного права".

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"Самое меньшее, что мы можем сделать, - не признавать эти паспорта. Как это сделать технически, это еще один вопрос для обсуждения", - сказал Линкявичюс.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Как ранее сегодня сообщалось, Совбез ООН закончился только заявлением о том, что паспортизация Россией жителей временно оккупированной территории Донбасса - это глобальная проблема, которая подрывает суверенитет Украины. 

Читайте также: Ельченко: СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой

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Теги: Донбасс, российские паспорта
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