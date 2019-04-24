Паспорта РФ в Донбассе - подготовка к атаке на Украину: Турчинов

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Раздачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей глава страны-оккупанта России Владимира Путина может использовать для оправдания наступления войск РФ на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили LIGA.net в его пресс-службе.

По его словам, таким образом "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины".

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"Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать Вооруженные Силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - сказал секретарь СНБО.

Он считает указ Путина ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на руководство страны.

"Ответ на это может быть только одна - укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну агрессора", - отметил секретарь СНБО.

Сегодня, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

В связи с указом Путина Украина срочно созывает Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Клмкин сказал, что такое решение РФ - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции.