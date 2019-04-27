Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.04.2019, 16:45

Путин хочет поговорить с Зеленским о "решении проблемы ЛНР/ДНР"

Путин хочет поговорить с Зеленским о "решении проблемы ЛНР/ДНР" - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Говорит, что с удовольствием "подискутировал" бы с Зеленским

Реклама
Реклама

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не исключил встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, первой темой для возможного разговора должен стать Донбасс, сообщает ТАСС.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин.

Реклама

По его словам, для урегулирования ситуации есть "только один способ - исполнение минских соглашений".

При этом Путин раскритиковал заявление Зеленского о том, что у Донбасса не должно быть особого статуса, а боевики не могут быть амнистированы.

"А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", - сказал президент РФ.

7 апреля 2019 года Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным, пообещав не жертвовать целостностью Украины.

С Зеленским не согласен его советник по национальной обороне и безопасности Иван Апаршин. Он считает, что двусторонние  переговоры с Путиным – "проигрышный вариант".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, переговоры, Путин, Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 