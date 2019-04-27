Путин хочет поговорить с Зеленским о "решении проблемы ЛНР/ДНР"

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не исключил встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, первой темой для возможного разговора должен стать Донбасс, сообщает ТАСС.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин.

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По его словам, для урегулирования ситуации есть "только один способ - исполнение минских соглашений".

При этом Путин раскритиковал заявление Зеленского о том, что у Донбасса не должно быть особого статуса, а боевики не могут быть амнистированы.

"А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", - сказал президент РФ.

7 апреля 2019 года Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным, пообещав не жертвовать целостностью Украины.

С Зеленским не согласен его советник по национальной обороне и безопасности Иван Апаршин. Он считает, что двусторонние переговоры с Путиным – "проигрышный вариант".