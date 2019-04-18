Особый статус Донбасса и амнистия боевиков: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что у Донбасса не должно быть особого статуса, и он выступает против амнистии боевиков. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине также, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - отметил Зеленский.

Реклама

Он считает, что сейчас "поставлен забор". "То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим – это самое страшное", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Русская весна-2. Отвечайте на вызов, господин президент Зеленский

Он уточнил, что одна из идей - "это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать".

"Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там", - уточнил кандидат в президенты.

Отвечая на вопрос, является ли президент страны-агрессора России Владимир Путин врагом для него, Зеленский сказал: "Конечно".

Зеленский добавил, что в случае победы на выборах президента, он не подпишет закон об амнистии боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР.

15 апреля лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в своем обращении адресовал Зеленскому пять вопросов по оккупированному Россией Крыму и Донбассу.

В штабе кандидата в президенты отреагировали, ответив, что "разговоров о размене временно оккупированного Россией Крыма на мир в Донбассе "не может быть ни при каких обстоятельствах", и эта позиция "непреклонна и бескомпромиссна".