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24.04.2019, 18:31

Команда Зеленского - Путину: Ваш указ мир не приближает

Команда Зеленского - Путину: Ваш указ мир не приближает - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Этим указом "Российская Федерация признала свою ответственность в качестве страны-агрессора", заявили у избранного президента

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В Facebook избранного президента Владимира Зеленского опубликовали "позицию команды" о выдаче российских паспортов гражданам Украины в Донбассе.

Отмечается, что этим указом "Российская Федерация признала свою ответственность в качестве страны-агрессора" и он "не приближает нас к основной цели – прекращению огня".

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В команде Зеленского также заявили, что Украина будет делать "все, что от нее зависит, чтобы защитить, предоставить необходимую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях".

Кроме того, решение неотложных "жизненных проблем переселенцев" будет приоритетом избранного президента.

Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что раздачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Путин может использовать для оправдания наступления войск РФ на Украину. 

Украина созывает Совет Безопасности ООН.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, российские паспорта
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