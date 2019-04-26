Флот РФ у берегов Крыма тренировался уничтожать подлодки бомбами

Фото: EPA

Черноморский флот России провел учения у берегов оккупированного Крыма по уничтожению подводной лодки. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" выполнили поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

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В ходе учений корабли страны-агрессора отрабатывали преследование подводной лодки и её уничтожение торпедами и реактивными бомбами.

19 апреля возле берегов Севастополя во время учений сломался большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников".

Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что "Цезарь Куников" совместно с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты отработал организацию загрузки боевой техники и личного состава.

14 апреля американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе, а также готовности и военно-морского потенциала союзников по НАТО и партнеров.

Корабль пробудет в Черном море до 28 апреля.