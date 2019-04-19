Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.04.2019, 17:40

Возле Севастополя сломался российский десантный корабль

Возле Севастополя сломался российский десантный корабль - Фото
Фото: EPA

Большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников" сломался во время учений в Черном море

Реклама
Реклама

Возле берегов Севастополя, в районе мыса Херсонес, в оккупированном Россией Крыму, во время учений сломался большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Об этом сообщает Радио Свобода.

По имеющимся данным, неисправность возникла в рулевом управлении.

Реклама

Сейчас корабль с помощью вспомогательных буксиров доставлен на постоянное место дислокации в Крыму.

Ранее Министерство обороны страны-агрессора заявляло, что "Цезарь Куников" совместно с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты отработал организацию загрузки боевой техники и личного состава.

14 апреля американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе, а также готовности и военно-морского потенциала союзников по НАТО и партнеров. 

Корабль пробудет в Черном море до 28 апреля.

"Ross регулярно отправляется в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку и тренироваться с нашими союзниками (Турция, Болгария, Румыния) и друзьями (Грузия, Украина) в регионе", - сказано в сообщении 6-го флота США.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, учения, черное море, Цезарь Куников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 