Возле Севастополя сломался российский десантный корабль

Фото: EPA

Возле берегов Севастополя, в районе мыса Херсонес, в оккупированном Россией Крыму, во время учений сломался большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников". Об этом сообщает Радио Свобода.

По имеющимся данным, неисправность возникла в рулевом управлении.

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Сейчас корабль с помощью вспомогательных буксиров доставлен на постоянное место дислокации в Крыму.

Ранее Министерство обороны страны-агрессора заявляло, что "Цезарь Куников" совместно с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты отработал организацию загрузки боевой техники и личного состава.

14 апреля американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе, а также готовности и военно-морского потенциала союзников по НАТО и партнеров.

Корабль пробудет в Черном море до 28 апреля.

"Ross регулярно отправляется в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку и тренироваться с нашими союзниками (Турция, Болгария, Румыния) и друзьями (Грузия, Украина) в регионе", - сказано в сообщении 6-го флота США.