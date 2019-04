Под выборы. В Черное море вошел ракетный эсминец США: фото

14 апреля американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе, а также готовности и военно-морского потенциала союзников по НАТО и партнеров. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США.

"Ну какие же выборы президента Украины без надежной страховки со стороны 6-го флота США в Черном море и его 90 ракет Томагавк", - отметил главред профильного сайта blackseanews.net Андрей Клименко.

Корабль пробудет в Черном море до 28 апреля 2019.

"Ross регулярно отправляется в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку и тренироваться с нашими союзниками (Турция, Болгария, Румыния) и друзьями (Грузия, Украина) в регионе", - сказано в сообщении 6-го флота США.

Это четвертый американский корабль, посетивший Черное море с начала 2019 года. Последним кораблем, посетившим в регион в феврале, был USS ​​Donald Cook (DDG 64).

