"Отвратительно". В Киеве "напряженная" атмосфера на фоне встречи Трампа и Путина – FT
В украинской власти есть беспокойство относительно встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске, утверждает издание Finacial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
"Отвратительно", – так один из анонимных высокопоставленных чиновников Украины описал сцену, которая транслировалась в прямом эфире, когда президент США смеялся рядом с диктатором, которого разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в военных преступлениях.
Высокопоставленный чиновник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, рассказал FT, что настроение среди ближайшего окружения главы государства поздно вечером 15 августа было "напряженным".
Ближайшие помощники украинского президента заявили медиа, что они обеспокоены тем, что "их отстраняют от обсуждений будущего их страны". Один чиновник, который 13 августа участвовал в онлайн-разговоре между Зеленским, европейскими лидерами и Трампом, описал намерения президента США как "очень неоднозначные".
"В один день он говорит о санкциях, на следующий – о трехсторонней встрече. Потом он полностью меняет курс. Ничего из этого не имеет смысла", – сказал чиновник.
Другой украинский чиновник так охарактеризовал Трампа: "Он говорит, что хочет мира, но не готов предпринять необходимые шаги для его достижения".
- Во время разговора 13 августа партнеры объявили Трампу ряд принципов переговоров, в том числе то, что не обсуждается юридическое признание оккупированных территорий за РФ.
- Источники Bloomberg утверждают, что Штаты рассматривают угрозу санкциями против Роснефти и Лукойла, чтобы Путин согласился на перемирие.
- На Аляске стартовала встреча Трампа и Путина – детали в хронике LIGA.net.
